Dal sipario che aveva ricavato all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, si è esibito lasciandosi andare a gesti di autoerotismo in un parcheggio poco lontano da un polo scolastico cittadino, in orario coincidente all’uscita di scuola degli studenti. A rivelarlo le indagini dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che, a conclusione degli accertamenti, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 50enne residente in provincia di Reggio Emilia.

E’ stata una donna a chiamare il 112 dei carabinieri segnalando quanto, suo malgrado, aveva assistito. Sul posto interveniva subito una pattuglia della stazione di via Adua che rintracciava l’esibizionista poi identificato nel 50enne. L’uomo è stato sorpreso seduto sul sedile posteriore destro della propria autovettura a torso nudo e con i con i pantaloni abbassati, intento a masturbarsi. Invitato a ricomporsi e dopo essere stato identificato l’uomo veniva condotto nella caserma di via Adua dove, alla luce dei fatti ravvisati a suo carico, veniva denunciato alla Procura reggiana per atti osceni in luogo pubblico. Al momento dell’intervento era prossima l’uscita degli studenti dal polo scolastico molti dei quali si sarebbero recati proprio in quel parcheggio dove ad attenderli vi erano i genitori.