Alessandro Benvenuti in PANICO MA ROSA Diario del tempo sospeso andrà in scena sabato 5 marzo alle 21:00 al Teatro De André di Casalgrande. Lo spettacolo rientra nella stagione di Prosa 21/22.

Scritto e diretto da Alessandro Benvenuti, luci Marco Messeri, elaborazioni sonore Vanni Cassori– assistente alla regia Chiara Grazzini. Ideazione costume Carlotta Benvenuti.

59 pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente, con disarmante sincerità come persona. Sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Un viaggio nella mente di un comico che nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato di chierichetto, stabilisce inediti e proficui rapporti con tortore, passerotti, merli, cornacchie, piccioni e gabbiani. Mescola sogni e aneddoti. Progetta linguaggi comico barocchi…

