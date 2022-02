Il polo della moda carpigiana rappresenta un’assoluta eccellenza del nostro territorio e si staglia nei i primi posti delle principali aree manifatturiere del settore. L’eccellenza si basa su un sapiente accostamento di abilità tradizionali, come la scelta dei tessuti e la realizzazione materiale dei capi d’abbigliamento, e di un know-how digitale, fresco e innovativo che utilizza strumenti sempre più tecnologici per evolversi e migliorarsi costantemente.

Per questo, Lapam insieme al Carpi Fashion System e a ForModena, società leader nella formazione professionale e punto di riferimento per tutto il territorio modenese, ha organizzato un corso di Adobe Photoshop per le aziende del pronto moda, al via martedì 1 marzo.

Il corso, che partirà dalle basi della materia e richiede solo una conoscenza elementare del funzionamento generale di un computer, sia in ambiente Windows che Mac, mira a fornire agli operatori del settore della moda competenze sempre più utili per realizzare prodotti ricercati e innovativi, oltre che per migliorare la vendita e la promozione dei prodotti stessi sapendo lavorare su grafica e fotografie. Durante le lezioni i docenti spiegheranno come sfruttare in diversi ambiti pratici le principali funzionalità del programma, affrontando tematiche come lo scontorno, la modifica dei colori, le regolazioni più sofisticate e l’utilizzo delle maschere per la modifica di foto e progetti grafici. Infine, il corso fornirà ai partecipanti anche gli strumenti di base per creare grafiche innovative e accattivanti per lo studio e la promozione dei prodotti.

La durata del corso è di 30 ore e prevede una quota di iscrizione di 180 euro; le lezioni, a partire dal primo marzo, si svolgeranno dalle 19 alle 22 in presenza presso la sede di Carpi di ForModena in via Carlo Marx 131/c. Per iscrizioni e maggiori informazioni www.lapam.eu oppure contattare ForModena al numero 059 699 554.