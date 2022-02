Il Circolo Culturale “Quii dal treno dal còcc”, ravvisata l’inopportunità, date le circostanze, di organizzare la tradizionale festa carnevalesca in cui la maschera cittadina Sasulein si erge a sindaco per un giorno e commenta ciò che avviene a Sassuolo, invia comunque un saluto che la stessa maschera ha fatto pervenire. “Riteniamo che – spiega la nota – seppur con leggerezza, ciò possa contribuire a creare un clima di unione, condivisione e perciò di pace tra i cittadini”.

Av salut, Sasuleis, av salut tót quant.

Csa vlī c’av déga? Anch st’ān an’s fa brisa la mē cerimonia preferida: quala che a Carenvel a diveint sendegh per un dè!

Ma con qual c’al sucéd in tal mand, an m’la seint ed fer dal sfiledi o dal funziaun.

Acsè, anch ‘sta vólta, av mand du righ, per direv che incó Sasulein as seint ancara al voster sendegh e c’an v’à descurdē.

Propri adesa c’la sembreva ander un po’ mei; anch se col “grinpas” ed Speransa a g’avam tót un codice a barre e ‘na scadeinsa, c’am per d’éser un cutghein in uferta al supermerché!

Po’ al savī che a me im piesen al mascri, ma menga al mascareini…

Me a pinseva che con al vasein a iareven més a post ‘na mocia ed problema, invesi i ein saul chersu!

Sè, l’è veira, chi n’à vultē i pē a l’ós, al dis ed ster un po’ mei ed salut, anch se in tal servel quelch rudleina la tribola a girer in al vers giost, perchè ancara impgne a litigher tra chi al se fat siringher e chi l’è ancara lè a feregh un pinsirein: me, s’av pos der un cunseli, av degh d’arbaser al volom ed la radio o dal “tg-covid” che tant i caunten seimper al solit caiunedi per feres paura e ster sches!

No, amigh: turnam a l’antiga, rispetam al deret ed ciascun ed dir la sō, ma seimper seinsa ufendres, menga damant qui ch’is duvreven der l’eseimpi!

Se propria a duvī sfugherev, questiunē ed balaun, mo seinsa esagerer, c’an gh’nè bisagn vest che nueter a gh’am al noster Sasol, c’as da tanti emoziaun e sodisfaziaun. Al piò bel l’è stē a i europei, quand i noster zogadaur Berardi. Locatel e Raspadaur i an dē dal leziaun a tót!

Putrop, però, in campiunē al Sasol al ga trop spirit cavaleresch e, s’lè fort con al squedri forti, dal volti al per debol con quili debli tant da feres armunter in i ultem minut! Pasinsia: chi l’ha dura la vins!

A iò savu ch’a gh’è stē da dir so per Piasa Granda, tra chi’g vrev meter al macni e chi’g vol girer a pē: csa vlī c’av déga? Fē un po’ praun! In tót al maneri però ste ateinti ai sgnel, che ‘na volta al dè i cambien: préma a gh’è al seins unic, po’ al vin tirē via, pò gh’è al diviet ed sosta, pò igh polen ster saul i muturein: on ed sti dè ig mitran un disagn d’un bucalein, perchè quelchdun c’ac sa fadiga ander al ceso al peinsa bein ed scargher lè al rimaneinsi ed quel ch’l’à ingugnē! Amigh, me an’v pos menga aiuter, perchè i cartel i cambien tót i dè, e a me ed qual c’lè suces ier o c’al capita dman an pos e an in voi saver, vest ca fag al dendegh saul incó!

A voi anch ringrazier tót qui chi sein de da fer per cumprer al Caran e pò i l’an regalē al comun: speram c’al noster teater al posa avrir prest magari con al canzauni di noster artesta sasuleis che a me i m’ein seimper piasudi, menga come quili ed chi du sugaman “mesa camisa” chi han vint Sanremo: lelaur piò che i “Brividi” i fan gnir al lat ai garett!

Un ultem salut al fagh al mē amigh Menani, chi l’an imbalē e al dev girer ancara a quater gambi: tin bota, perchè tal sē che me at pos der ‘na man soul per un dè a l’an e saul per Carenvel, al rest et dev fer da per te!

E stē tranquel, che nueter a gh’am al Sante Traunc c’as protes e Lò, per eser sicur ed fer un baun lavor, vest al tant da fer che l’umanitē l’agh procura, l’ha pinse bein, meinter Don Ugulein ai tin drē al rest, ed ciamer in Paradis du campiaun ed pasinsia e generositē damant Don Toli e Don Erio.

Vueter, invesi, fē in mod ed tgnir i pè piantē per tera ancara per an so quanti ān, in bauna salut e con al nostri sani tradisiaun. E arcurdev seimper qual c’av degh me:

Sasuleis, stē ateinti c’ag sia seimper l’aqua in tal canalàti e un biciròt ed lambrosch in séma a la tevla!