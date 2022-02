Riprendono dopo una lunga pausa le serate organizzate dal Cai Reggio Emilia nella sede di via caduti delle Reggiane 1 H. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 2 marzo alle 21:00. Ospite del Cai sarà Giovanni Margheritini, vicepresidente del Comitato Scientifico Centrale del Cai, che presenterà il libro “Camminare nel paesaggio”, di cui è autore assieme ad Alessandra Demonte. Il libro raccoglie notizie e idee di viaggio in Appennino Settentrionale tra il fiume Reno e il torrente Enza.

Il libro non si occupa di turismo, ma intende fornire al lettore le chiavi di lettura del paesaggio in modo da trarne utili informazioni per capire e osservare con occhi diversi ciò che si incontra camminando in questi monti, Il paesaggio dell’Appennino bolognese, modenese e reggiano viene presentato attraverso undici storie per altrettanti paesaggi.

Per l’ingresso in sala occorre il green pass rafforzato e la mascherina FFp2.

Massimo 50 posti in sala. E’ vivamente consigliato segnalare la partecipazione all’email attivitasezionali@caireggioemilia.it.