Durante le prime ore del mattino nuvolosità stratificata, con addensamenti più consistenti sull’Appennino romagnolo, dove potranno verificarsi sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 500 metri. In seguito, cielo sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata. Temperature in diminuzione, comprese tra -1 e 2 gradi con formazione di gelate nelle aree di pianura; massime comprese tra 7 e 10 gradi. Venti inizialmente da nord-est, deboli in pianura, moderati sulla costa e i rilievi con locali rinforzi. Tendenza ad attenuazione nel corso del pomeriggio, divenendo deboli occidentali. Mare inizialmente molto mosso, mosso in serata.

(Arpae)