Il Circolo Boschetti Alberti, nell’ambito della convenzione per l’attività di custodia, valorizzazione culturale e turistica del complesso del Castello di Montegibbio sottoscritta col Comune di Sassuolo e SGP, sta cercando una collaborazione per l’attività di promozione e animazione stagionale nella corte del Castello.

La modalità è quella della sub concessione temporanea per l’organizzazione di eventi, destinatari sono le imprese commerciali operanti nella ristorazione che saranno impegnate, nella corte del castello, nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre prossimo.

“Riprendiamo con la stagione estiva alla corte del Castello di Montegibbio – afferma l’Assessore alle attività Produttive e Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che tanta partecipazione ha avuto negli anni passati e che siamo certi ne avrà anche la prossima estate. Ci lasciamo alle spalle un periodo difficile, soprattutto per la socialità e il divertimento di gruppo: siamo certi che la corte del Castello di Montegibbio, con Estate a Corte capace di coniugare socialità, divertimento e buon cibo, potrà essere un ottimo viatico verso il ritorno alle nostre abitudini”.

I partecipanti all’indagine di mercato dovranno:

presentare un progetto/programma dettagliato inerente al periodo di gestione, specificando: giornate di apertura, attività ristorativa e attività ricreativa che si prevede di svolgere;

indicare esperienza di servizi svolti nello stesso contesto;

indicare esperienza di servizi svolti in contesti analoghi;

indicare esperienza in servizi di ristorazione.

La documentazione andrà allegata alla proposta redatta su carta intestata della ditta e sottoscritta dal legale rappresentante. La proposta, indirizzata a Circolo Boschetti Alberti, via Montegibbio n. 137, Sassuolo, dovrà essere inviata per posta elettronica ordinaria a: gaimi@comune.sassuolo.mo.it, entro il 19 marzo 2022. Alla ditta sarà inviato un avviso di ricevimento. La valutazione sarà effettuata dal direttivo del Circolo Boschetti Alberti e comunicata entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione.

Il Circolo Boschetti Alberti si riserva di non procedere con la sub concessione, nel caso non ricevesse proposte adeguate.