“Alla famiglia e ai cari del giovane che ha perso la vita nell’incidente in via Rigosa, porgo le più sentite condoglianze mie, dell’Amministrazione comunale e metropolitana di Bologna, e dell’intera città. Ci stringiamo attorno a loro in questo momento di dolore” . Così, Matteo Lepore, sindaco del Comune e della Città metropolitana di Bologna, ha espresso le condoglianze per la morte del giovane di Anzola dell’Emilia, dovuta a un incidente oggi in via Rigosa.

Il giovane è caduto dalla sua motocicletta in via Rigosa per evitare la fila di veicoli in coda a causa del blocco della strada, conseguente al danneggiamento del ponte autostradale dello svincolo Borgo Panigale della A14, danneggiato in precedenza da un camion. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del Fuoco.

Il Settore Viabilità della Città metropolitana di Bologna ha chiuso la Strada Provinciale 26 nel tratto di via Rigosa tra via San Sebastiano e via Marco Emilio Lepido (rotonda del Camionista). L’accesso è consentito in contromano solo per i residenti.

Per i veicoli che provengono da via Mincio è disposto obbligo a destra su via Rigosa, per i veicoli provenienti da via Cavalieri Ducati obbligo a sinistra su via Rigosa, per i veicoli e mezzi pesanti in arrivo da Zola Predosa sulla via Rigosa obbligo a destra su via Masetti di Zola Predosa con segnaletica di preavviso.