MILANO (ITALPRESS) – “La squadra si avvicina al match con grande attenzione. E’ vero che è soltanto il primo round, e che il secondo sarà fra un pò di tempo, ma sarebbe importante cominciare bene, anche grazie all’aiuto del nostro pubblico”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. I rossoneri giocheranno domani sera “in casa”. “C’è molto equilibrio fra le due squadre. In più è un derby e può succedere di tutto. Per me avrà la meglio, come avevo detto prima dell’ultimo derby, chi vincerà più confronti diretti. Credo che avremo la carica e la determinazione giuste. Dobbiamo essere coraggiosi e forti”, ha aggiunto Pioli.

“E’ una settimana molto importante per noi ma non sarà decisiva. In Coppa Italia, ripeto, ci sarà il match di ritorno. Il campionato, invece, dopo la gara contro il Napoli, rimarrà ancora molto lungo, con tante partite da giocare”, ha detto ancora il tecnico del Milan. “Quota scudetto? Ero bravo in matematica ma non faccio questi conti. Ci sono ancora 33 punti a disposizione e, come ho già detto, possono lottare per il titolo ancora le prime cinque squadre della classifica. Di punti ne serviranno tanti, di sicuro più di 80. Ibra? Sta meglio, ma va valutato giorno dopo giorno. Non so dire ora se riuscirà a recuperare per la gara contro il Napoli”, ha precisato Pioli, il quale, subito dopo la gara di andata della semifinale di Coppa Italia, dovrà pensare alla delicata trasferta di domenica sera, contro il Napoli. “E’ la testa che fa la differenza, che fa giocare con più qualità e che ti aiuta a essere lucido nei momenti decisivi. Nelle ultime partite non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità. Adesso dobbiamo raccogliere quanto seminato. Abbiamo fatto tanto in questi ultimi due anni, ci manca ora l’ultimo step. Io sono fiducioso”, ha concluso l’allenatore del Milan.

(ITALPRESS).