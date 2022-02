Da martedì 1 marzo riapre il punto prelievi Ausl situato all’interno della Casa della Salute di Reggiolo, in via Roma 23. Il servizio è attivo nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30, solo su prenotazione. Tutti gli esami di laboratorio (incluse le consegne campioni) saranno prenotabili esclusivamente tramite il Medicup della Medicina di Gruppo presente nella Casa della Salute, da tutte le farmacie di Reggiolo e dal Cup dell’Ospedale di Guastalla. Per eventuali informazioni chiamare la segreteria del Distretto di Guastalla al numero telefonico 0522/837650.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013