Sono online dal 1 marzo i nuovi siti internet dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza e dell’Unione, completamente ristrutturati in linea con le linee guida di accessibilità dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

I Comuni di Gattatico e Cavriago, che evavano siti recentemente rinnovati, hanno comunque partecipato al tavolo di lavoro in un’ottica di omogeneità e visione d’insieme.

I nuovi siti internet sono più semplici da usare, più immediati ed accessibili e la visualizzazione dai dispositivi mobili, come tablet e cellulari, è più gradevole e fruibile.

Il lavoro è stato reso possibile dalla collaborazione di tutte le strutture comunali, coordinate dai Tecnici del Servizio Informatico Associato dell’Unione Alessandra Gigli e Alessandro Costoli, e con il supporto esterno di Michele Vianello, esperto di processi di digitalizzazione.

L’operazione ha consentito di recuperare tutte le informazioni, le notizie e i dati esistenti – una mole veramente imponente visto che tutta l’attività degli Enti è oggi rappresentata nei siti internet – e di riproporli in una veste del tutto nuova, più chiara, più diretta ed omogenea.

Il Sindaco di San Polo, Franco Palù, con delega alla digitalizzazione per l’Unione, dichiara:

“I siti sono oggi uno strumento centrale per la comunicazione istituzionale, per l’informazione alla comunità e al territorio e soprattutto per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Oggi si utilizza internet per iscriversi ad un servizio, per pagare le rette, per scaricare un certificato. Avere siti maneggevoli e semplici da utilizzare rappresenta un valore aggiunto molto importante.

I nuovi siti saranno inoltre uno strumento di dialogo con la comunità della Val d’Enza anche nell’ambito del progetto partecipativo Welfare e Agenda digitale, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione e che mira ad un vasto coinvolgimento dei cittadini nei percorsi di digitalizzazione”.