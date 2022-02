Al Teatro Duse di Bologna cresce l’attesa per Elio che dal 4 al 6 marzo (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16) sarà in scena con ‘Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci’, per la regia di Giorgio Gallione che firma anche la drammaturgia e le coloratissime scenografie.

Sul palco assieme a Elio, cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio. A formare l’insolita e bizzarra carovana sonora, Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. A loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di ‘schizzo’ Jannacci. Da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, a Michele Serra.

Biglietti: da 21,00 a 33,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo – On line: teatroduse.it | Vivaticket