È sufficiente un lampo di Caiti al Giacobazzi per superare il Cus Siena e conquistare il quinto successo di fila. La meta del giovane mediano di mischia modenese al 36’ del primo tempo decide la sfida del “Sabbione” e permette al Modena di avvicinare i quartieri nobili della classifica.

Tanto vento e poco spettacolo a Siena, in una gara nella quale il XV di Rovina ha mostrato da subito una qualità superiore in tutte le fasi, con un grosso limite nel concretizzare le azioni costruite. L’approccio alla gara è di quelli giusti, Modena parte all’attacco e non cala l’intensità nemmeno quando un problema al gino0cchio mette fuori gioco l’apertura Assandri. I padroni di casa resistono, restano anche in inferiorità numerica per l’espulsione temporanea di Comandi al 15’, ma i biancoverdeblù non riescono ad approfittarne. Il colpo che spacca il match lo mette a segno Caiti al tramonto del primo tempo: da un raggruppamento in attacco il numero 9 raccoglie l’ovale e sfruttando la difesa larga dei senesi trova lo spazio giusto per siglare il vantaggio. Con Assandri ai box alla trasformazione va Trotta, che non sbaglia: si va al riposo sul 7-0.

Nella ripresa non mancano le occasioni per rendere più ampio il divario, ma un po’ per imprecisione e un po’ per la buona prestazione difensiva del Cus, si rimane inchiodati sul risultato del primo tempo. Intorno all’ora di gioco sono i padroni di casa a procurarsi due occasioni per ridurre lo svantaggio dalla piazzola, ma entrambi i tentativi non trovano il bersaglio. Col passare dei minuti il ritmo cala e il Giacobazzi si accontenta del minimo scarto: la banda Rovina torna da Siena con quattro punti preziosi e si prepara ad aprire il girone di ritorno domenica prossima ospitando a Collegarola la sorprendente Rugby Roma.

Serie B (girone 2), risultati recupero 8° turno: Rugby Parma-Florentia 20-16 (4-1), Highlanders Formigine-Rugby Roma 0-45 (0-5), Cus Siena-Giacobazzi Modena 0-7 (1-4), Jesi-Imola 15-10 (4-1). Riposano: Livorno, Lions Amaranto.

Classifica: Rugby Parma 37, Rugby Roma 30, Florentia 25, Livorno, Lions Amaranto 22, Giacobazzi Modena 21, Cus Siena 15, Jesi 6, Highlanders Formigine 5, Imola -1.

Prossima giornata, 12° turno (6/3/2022): Giacobazzi Modena-Rugby Roma, Imola-Florentia, Cus Siena-Rugby Parma, Jesi-Livorno. Riposano: Highlanders Formigine, Lions Amaranto.