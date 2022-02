E’ stata un successo la Notte dei Racconti, andata in scena ieri ad Albinea. Tante famiglie hanno partecipato alla giornata dedicata alla lettura condivisa, per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi in attesa di Reggionarra.

L’iniziativa è iniziata la mattina con le letture ad alta voce sul tema “Lanterne d’attesa” al Nido “l’Aquilone” e alla scuola di infanzia “Il Frassino”.

La scuola materna “Don Bosco” ha svolto narrazioni speciali la mattina e ha dedicato un momento di narrazione serale in famiglia, attraverso un videolibro realizzato dalla scuola stessa.

L’istituto comprensivo “Ludovico Ariosto” ha proposto un susseguirsi di racconti durante la giornata e letture serali in videocollegamento a cura dei bambini e dei ragazzi dalla scuola dell’infanzia “Lo scricciolo”, fino alla scuola Secondaria.

In biblioteca, nei due turni previsti per le letture, si sono alternati circa 35 bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni e altrettanti genitori e nonni.

Con questo sistema di letture, sia a scuola che in famiglia, che in biblioteca si è stabilito un interessante dialogo, attraverso la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, tra tre ambiti educativi fondamentali per la crescita dei bambini e dei giovani.