Tre servizi straordinari anticrimine sono stati svolti dalla Polizia di Stato in zona Crocetta, Centro Storico e Novi Sad nella serata di mercoledì fino a tarda notte e nei pomeriggi di giovedì e venerdì, coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha potuto disporre, in aggiunta alle pattuglie della Squadra Volante, di più equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato provenienti da Reggio Emilia.

Il servizio serale, mirato alla zona Crocetta con pattugliamenti in strada Attiraglio, viale Gramsci, via Nonantolana, e Parco XXII Aprile, ha visto ancora una volta il presidio del complesso “RNord”, ai cui accessi è stato dislocato il personale in uniforme, per controllare le persone in transito.

Il dispositivo si è poi spostato in alcune vie del centro storico, zona Tempio, corso Vittorio Emanuele II, via Bonasi, con l’obiettivo di contrastare il crimine diffuso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei quadranti pomeridiani, sono stati ripetuti i monitoraggi nei luoghi di tradizionale ritrovo dei segnalati gruppi di ragazzi molesti già all’attenzione dell’Ufficio, dalla stazione ferroviaria e quella delle autocorriere, dalla ex manifattura tabacchi al centro storico.

197 le persone complessivamente identificate, di cui 73 di nazionalità straniera e 79 gli autoveicoli controllati. I controlli sono stati estesi agli avventori di alcuni esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.