Inizierà già martedì prossimo, 1 marzo, il ricco programma di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo in collaborazione con le associazioni del territorio e i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano, per celebrare l’8 Marzo.

“E’ la prima occasione per me come Assessore alle Pari Opportunità di prendere parte alla giornata dell’8 marzo – afferma l’Assessore Sharon Ruggeri in merito alle iniziative della festa della Donna – ringrazio in particolar modo l’Assessore uscente Nizzoli per il lavoro svolto e per aver di fatto impostato tutte le iniziative in campo quest’anno a Sassuolo.

Iniziative molto interessanti che tratteranno la figura della donna a 360 gradi: passato, presente e futuro. Arte, coraggio, natura nello sviluppo della figura femminile. Auspicando che questa non sia sempre e solo una ricorrenza, ma solo un rimando ad una figura che merita di essere celebrata ogni giorno in tutta la sua straordinarietà”.

Ecco il programma delle iniziative:

dal 1 al 12 Marzo presso la Biblioteca Comunale N. Cionini sarà disponibile una selezione di proposte di lettura dedicata alle voci femminili della letteratura italiana e mondiale.

Venerdì 4 marzo

Sala Biasin – La notte dell’Arte: Le donne artiste da Plautilla Nelli a Marina Abramović

Conferenza a cura di Luca Silingardi, Curatore delle Raccolte Civiche di Arte e Storia di Sassuolo

Sabato 5 marzo

Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni – Via Fenuzzi 12/14 – Sassuolo. Inaugurazione della collettiva d’arte: Donne e Arte a cura delle Artiste del Gruppo Pittori Sassolesi Jacopo Cavedoni. La mostra sarà visitabile fino al 16 marzo 2022

– Paggeria Arte&Turismo – Piazzale della Rosa – Inaugurazione della mostra di Angela Grigolato – Dove non appoggi lo sguardo. Pratiche femminili di conoscenza e cura del patrimonio naturalistico locale. La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo

Domenica 6 marzo

– ore 9 in via San Prospero (parcheggio del Cimitero vecchio) partirà la Camminata delle Donne a cura del Comitato Commercianti quartiere Rometta

– Biblioteca Leontine– Villa Giacobazzi, Parco Vistarino – Sassuolo

Pomeriggi d’Arte e Cultura: Di donna in donna: storia di Villa Giacobazzi

Conferenza a cura di Luca Silingardi, Curatore delle Raccolte Civiche di Arte e Storia di Sassuolo

Giovedì 10 marzo

Crogiolo Marazzi – Via Regina Pacis, 9 / Via Radici in Monte, 70 – Sassuolo

Ore 20.30 Donne che storia!

Spettacolo a cura del Circolo Culturale Artemisia

Scritto e raccontato da Giovanni Taurasi, con Elisa Lolli, Maria Giulia Campioli, Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti

Venerdì 11 marzo

Sala Biasin – Via Rocca, 22 – Sassuolo

Ore 21

La notte dell’Arte: Le donne di Casa d’Este, tra mondanità, dedizione e buon governo

Conferenza a cura di Luca Silingardi, Curatore delle Raccolte Civiche di Arte e Storia di Sassuolo