Dopo l’edizione on line dello scorso anno, torna dal vivo il Carnevale Santilariese giunto alla 67° edizione. L’appuntamento è per domenica 27 febbraio (ore 14.30) in piazza Repubblica a S.Ilario.

La manifestazione è aperta tutte/i, in particolare modo a bambine e bambini dal Nido alle Primarie, dagli 0 ai 10 anni, e alle loro famiglie.

Tra le attività del pomeriggio giochi, rebus, indovinelli, musica, balli e il “concorso delle mascherine singole”. Sarà attivo anche un punto ristoro con spuntini e bevande calde. Tutte le attività saranno svolte in osservanza alle vigenti misure anti-covid.

Il Carnevale Santilariese è promosso dal circolo ANSPI San Giovanni Bosco con il patrocinio e il contributo del Comune e la collaborazione di Unione Pastorale S.Ilario-Calerno, Scuole Infanzia San Giuseppe e San Vincenzo, associazione Nonna Lucia, lettrici volontarie Le Civette sul Comò, AP Croce Bianca.

Una festa di paese, per il paese.