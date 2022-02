Ieri sera intorno alle 20.00, personale delle volanti del Commissariato S.Viola e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti nei pressi del parco Nicholas Green, adiacente il cimitero della Certosa, su segnalazione di un’aggressione ai danni di una ragazza minorenne. Sul posto gli operatori rintracciavano la vittima, unitamente ai genitori di lei. Sul posto c’era anche il ragazzo risultato poi l’autore dell’aggressione.

La giovane ha riferito agli operatori che mentre tornava a casa, costeggiando il parco Nicholas Green, ha notato una persona con un cappuccio sulla testa che camminava nella sua stessa direzione sulla pista ciclabile ed era intenta a seguirla. Poco dopo questa persona, un ragazzo, tentava di avvicinarla desistendo per la reazione della stessa. Nel tentativo allontanarsi la ragazza è stata nuovamente raggiunta dall’aggressore che ha tentato di immobilizzarla dichiarando di voler avere un rapporto sessuale. La ragazza è riuscita a liberarsi, ricevendo nel contempo una chiamata dal padre cui raccontava l’accaduto e che l’ha raggiunta prontamente sul posto.

Mentre prestava soccorso alla ragazza, il genitore ha notato a distanza l’uomo che aveva aggredito la figlia che tentava di allontanarsi a bordo di una bicicletta e lo ha bloccato. Le volanti giunte sul posto hanno tratto in arresto l’autore della violenza, risultato essere a sua volta un minore. Il ragazzo è stato posto in stato di arresto previa informazione alla competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, e condotto al locale Centro di Prima Accoglienza per minori di via Del Pratello.