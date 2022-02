Cos’hanno in comune Challenger, conosciuta per le felpe di Alberto Tomba e per i negozi nelle più prestigiose località di vacanza, con la Latteria Sociale San Pietro di Valestra, produttrice del Parmigiano Reggiano in montagna e vincitrice al World Cheese Awards 2017 –18 del Super Gold ‘oltre i 30 mesi’ oltre al riconoscimento come ‘Miglior formaggio a latte crudo del mondo’?

Sono entrambe eccellenze del territorio!

Questo comune sentimento nel produrre la massima qualità nei rispettivi campi, ha ispirato una collaborazione: Challenger si occuperà della vendita del Parmigiano Reggiano prodotto dalla Latteria Sociale San Pietro, sia presso il proprio Store di Sassuolo, dove ha allestito un corner dedicato, che presso le località di vacanza sede dei propri punti vendita.