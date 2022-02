E’ la formazione di Serie B femminile ad aprire il week end “Made in Pallacanestro Scandiano”. Al PalaRegnani (sabato, ore 20,30) arriva l’Happy Basket Rimini, reduce dalla sconfitta interna rimediata con la Magika Castel San Pietro, e per le ragazze di coach Piatti l’obiettivo è conquistare la vittoria per riprendere nel migliore dei modi dopo il turno di riposo.

Nel campionato di C Silver maschile, invece, l’Emil Gas posticipa il proprio impegno alla serata domenicale, su richiesta della società avversaria, facendo visita alle 20,30 all’Omega Basket: uno scontro diretto per la salvezza in piena regola, con la squadra di coach Spaggiari che punta ad allungare la serie positiva dopo il blitz di Granarolo. Dirigono l’incontro Tugnoli e Grazioli di Bologna, all’andata Scandiano vinse con un netto 81-43.