Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella prosecuzione delle attività di controllo disposte dal Comando Provinciale nelle zone della città più esposte a fenomeni di criminalità diffusa legata agli stupefacenti e a reati contro la persona e il patrimonio, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica tre giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio, in viale Monte Kosica, durante il controllo di due giovani a bordo di autovettura in sosta, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 48 grammi di hashish e 360 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella tarda serata, durante la vigilanza all’interno della galleria del complesso residenziale R-NORD, un 24enne è stato controllato e trovato in possesso di una dose di crack e tre grammi di cocaina, sostanze sequestrate unitamente alla somma di 40 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.