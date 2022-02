C’è tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 28 febbraio 2022 per le iscrizioni ai servizi di Scuola dell’Infanzia Comunale per l’a.e. 2022/23, indirizzati alle bambine e ai bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate a partire dal 14 marzo 2022.

Rimane invariata la scadenza per la presentazione di domanda di accesso ai nidi d’infanzia comunali. Per le bambine e i bambini nati negli anni 2020 e 2021 la scadenza è il 2 aprile 2022 (alle ore 12.00). Per le bambine e i bambini nati nell’anno 2022 la scadenza è il 14 maggio 2022 (alle ore 12.00).

Maggiori informazioni sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana, che gestisce i servizi educativi degli otto comuni del distretto:

https://www.asbr.it/news/Proroga-iscrizioni-scuole-dell-infanzia-comunali