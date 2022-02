Daniele Cassioli insegna al cuore a vedere durante l’incontro previsto per la serata di lunedi 28 febbraio alle ore 21:00 presso la Sala Clementina Secchi del Centro San Francesco di Formigine.

L’evento – “Insegna al cuore a vedere”, il titolo dall’ultimo libro di Cassioli, è il nome dato all’evento organizzato da ASD PGS Smile di Formigine insieme a Fuori Campo 11 Asd nell’ambito del Progetto FUORICAMPO: una risposta innovativa al fenomeno del drop out contro l’abbandono dello sport giovanile finanziato dal Comune di Formigine.

La serata vede ospite lo sciatore nautico cieco dalla nascita Daniele Cassioli che al microfono del giornalista di Sky Sport Marco Nosotti racconta la propria esperienza di vita.

L’appuntamento, indirizzato in prima battuta alle quattro squadre della PGS partecipanti al Progetto, è ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 e sarà trasmesso in diretta Facebook e YouTube sulle pagine social di Fuori Campo 11.

L’ospite – A soli 10 anni Daniele Cassioli entra a far parte della squadra nazionale italiana paralimpica di sci nautico e dal 1998 partecipa a gare internazionali.

Ad oggi ha vinto 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani detenendo i record del mondo in slalom, figure e salto. Dal 2021 è membro della giunta nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come Rappresentante degli Atleti.

Daniele ha ricevuto la più alta onorificenza in Italia da parte del Comitato paralimpico ovvero il Collare D’oro e ha fondato da poco la Real Eyes Sport A.S.D., un’associazione che ha come mission quella di avvicinare i non vedenti alla pratica sportiva.

Cassioli sostiene che lo sport è quel pezzo di strada che c’è tra noi e la felicità e per questo ha deciso che, dopo la laurea in fisioterapia, un corso da osteopata e tanti anni in ambulatorio come libero professionista, era giunto il momento di dedicarsi alla formazione e all’avviamento allo sport dei bambini con disabilità visiva.

Daniele Cassioli: una persona come tante altre che ha fatto del proprio limite un punto di forza.

“Più che raccontare dove sono arrivato, quando faccio formazione, racconto da dove sono partito perché ognuno di noi, prima o poi, si trova a dover ripartire e non sta scritto da nessuna parte che essere cieco sia più grave delle difficoltà di ognuno di voi.”

Cassioli nella mattinata di martedì 1 marzo incontrerà poi i ragazzi dell’Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale Cattaneo–Deledda che partecipano al progetto “Fuori Campo in Classe” sempre promosso da Fuori Campo 11.