Finalmente la serie B trova continuità e si prepara a giocare la seconda partita in sette giorni valevole per il girone B del campionato nazionale cadetto contro l’Amatori Modena di Mister Matteo Farina.

Sabato 26 febbraio, alle ore 17,00 presso arcostruttura di Scandiano la Rotellistica Scandianese e l’Amatori Modena incroceranno le stecche per un derby che si presenta sempre interessante.

L’Amatori Modena è e una delle squadre più attrezzate nella categoria cadetta e lo ha dimostrato raggiungendo la finale di Coppa Italia che disputerà contro i giovani Follonichesi di Polverini.

Per la rotellistica le note positive sono che tutti gli effettivi sono stati recuperati, anche se ancora non tutti sono al meglio: Il portiere Esposito è appena rientrato dopo un lungo periodo fermo e Aldo Morino ancora non ha completamente smaltito le tossine post covid.

Nelle tre partite disputate fino ad oggi, la rotellistica ha dimostrato di essere indietro solamente di condizione giacché il progetto è in concreto iniziato a gennaio.

E’ stata in vantaggio nelle battute iniziali sia con Pesaro e Mirandola per poi cedere alla distanza giocando, comunque, un buon Hockey e ha combattuto fino alla fine con il Correggio per poi perdere nel finale.

Ciò che è importante in casa scandianese è che il piano di lavoro, che inizialmente sembrava una scommessa (unire la squadra maschile alla femminile), sta dando buoni frutti in termini di crescita per il futuro e di consolidamento di un gruppo che sempre di più dimostra di amalgamarsi.

In settimana si lavora con la massima serietà e professionalità consapevoli però, che i frutti si raccoglieranno al termine del ciclo.

Sarà più complicato del solito per Barbieri diramare la convocazione visti i rientri e in considerazione che molte atlete sono in un buon periodo di forma.

Le “ ragazze della rotellistica” sono già proiettate a fine Marzo quando, per il campionato di serie A1 Femminile, affronteranno l’Agrate Brianza in una sorta di gara di andata spareggio per l’accesso alle finali.

In ogni caso non mancherà, nel week end, l’occasione di tenersi pronti e in forma poiché domenica 27 febbraio, alle ore 11, tutte le ragazze saranno impegnate in una partita valevole per il campionato under 17 contro il Pico Mirandola dell’Ex Alicia De Stefano.

Questa la probabile formazione di serie B:

Gianmarco Esposito, Greta Ganassi fra i pali, Francesco Castaldi (Cap.), Michael Giardina (Vice Cap.), Aldo Morino, Christian Pozzi, Nicolò Soldano, Nicolò Morino, Anna Berti, Valeria Calia gli esterni.

Le ragazze convocate per la partita under 17 sono: Greta Ganassi (V. Cap.) e Chiara Pisati per difendere la porta, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Hasna Belmkhair, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Alice Pontrelli All. Massimo Barbieri.