Incendio di una casetta prefabbricata adibita a ricovero dei cani, nella notte a Gattatico in via Don P. Borghi. Ad innescare l’incendio, probabilmente, una stufetta collegata alla rete elettrica. Nessun animale è rimasto coinvolto. I vigili del fuoco di S.Ilario, usciti alle 22.30, sono rimasti sul posto per due ore.



