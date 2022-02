Domenica 27 febbraio alle ore 14,30 presso il campo Highlanders Formigine Rugby in via Monsignor Cavazzuti a Formigine, i Devils ospiteranno la Masnada Hellequin Liguria in un incontro di esibizione di football americano master, la categoria riservata agli atleti over 49. Le due squadre si fronteggeranno in una partita amichevole promossa all’interno degli eventi della Charity Bowl League, una Associazione Sportiva Dilettantistica che organizza eventi sportivi amatoriali per beneficenza e solidarietà. Nata nel 2010 all’interno del movimento Master di Football Americano è in prima fila a livello nazionale e internazionale nella promozione di partite amichevoli che riportano in campo ex giocatori delle più importanti squadre del campionato italiano.

Alberto Calbucci, ex Azzurro di football e animatore della Charity Bowl League ci ricorda che “Al termine di ogni evento, la nostra organizzazione dona un ‘gettone solidale’ di 1.000 Euro ad una associazione che opera nel sociale all’interno del territorio in cui viene disputata la partita. In questa occasione, non abbiamo avuto nessun dubbio nel selezionare la Fondazione Orione 80 Onlus. La Fondazione opera a Tabina di Magreta da oltre 15 anni nell’accoglienza e nell’assistenza di minori adolescenti in difficoltà, seguendoli nell’inserimento lavorativo e nell’assistenza scolastica. “Uno dei motivi che ci ha spinto a selezionare la Fondazione – continua Calbucci – è la sensibilità che ha sempre dimostrato nei confronti dello sport, e del football in particolare, come strumento per l’integrazione dei ragazzi che incontrano difficoltà all’interno del loro contesto famigliare e sociale”.

“Siamo davvero felici di potere disputare la terza edizione dell’Hell Bowl qui sul nostro campo – dichiara Daniele Manzini, presidente della squadra master dei Devils Formigine – e prima di tutto voglio ringraziare gli Highlanders, la squadra di rugby che da anni ha scelto di accogliere i loro cugini della palla ovale americana, consentendoci sia di svolgere i nostri allenamenti che di organizzare eventi come questo che sottolineano il valore sociale dello sport amatoriale”.

Da qualche mese il campo degli Highlanders, ha visto anche la nascita di un nuovo team di football americano, gli Honey Badgers che stanno preparando il loro esordio nella Terza divisione del Campionato nazionale FIDAF.

All’evento parteciperanno autorità del mondo sportivo e dell’amministrazione locale Comune di Formigine, e gli organizzatori si augurano di potere accogliere un pubblico numeroso a cui offrire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID, una giornata di festa all’insegna del football americano e della solidarietà.