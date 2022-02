Nella giornata di ieri i militari della stazione carabinieri forestale di Gualtieri, hanno notificato a un 50enne della bassa reggiana una sanzione amministrativa di 600 euro per la violazione concernente il deposito incontrollato di rifiuti (art. 255, comma 1 d. lgs. n. 152/2006).

Al riguardo i carabinieri, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza del territorio, percorrendo l’argine del fiume Crostolo in un terreno di un comune della bassa reggiana notavano un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi di natura edile. A seguito degli accertamenti emergeva che il proprietario del fondo identificato nel predetto 50enne, vi aveva abbandonato i rifiuti edili provenienti dalla demolizione delle parti interne di un edificio, il cui stoccaggio sul terreno era inoltre privo dei requisiti propri del “deposito temporaneo” previsti dall’art. 183 co. 1 lett. bb) d.lgs. 152/2006.