COVID, il vaccino Novavax prenotabile da sabato 26 febbraio sul Fascicolo Sanitario Elettronico, agli sportelli CUP e al numero dedicato 0522 338799

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da sabato 26 febbraio 2022 sarà possibile prenotare il vaccino Novavax dal Fascicolo Sanitario Elettronico, agli sportelli CUP e al numero dedicato 0522 338799. I primi appuntamenti saranno disponibili già dai primi giorni della prossima settimana in tutte le sedi vaccinali della provincia.

Come indicato nella circolare del Ministero della Salute, è destinato alle persone dai 18 anni in su non vaccinate, che quindi non abbiano ancora iniziato il ciclo primario. Come per le altre tipologie di vaccino, è prevista la somministrazione di due dosi a distanza l’una dall’altra di 21 giorni e, ad oggi, non può essere utilizzato per completare un ciclo iniziato con vaccino mRNA o a DNA né come dose booster. Una volta fissato il primo appuntamento, automaticamente verrà generato anche il secondo.

La sua caratteristica è quella di non contenere mRNA ma la proteina spike di SARS-CoV-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all’antigene e solitamente di aumentare anche la durata di protezione.