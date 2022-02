Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutica per la riapertura del tratto tra il bivio A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione Bologna, con attivazione di doppio senso di circolazione lungo la carreggiata nord tra il km 244+000 e il km 250+000 e attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 8:00 di lunedì 28 febbraio alle 20:00 di martedì 1 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-verso Firenze, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450);

-verso Bologna sarà chiuso il tratto compreso tra Roncobilaccio (km 242+300) e Rioveggio (km 222+700).

Di conseguenza, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita; inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio ovest” e “Roncobilaccio est”, dalle 7:00 di lunedì 28 febbraio alle 20:00 di martedì 1 marzo.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Dalla mattina di mercoledì 2 marzo, così come previsto dal cronoprogramma concordato in sede prefettizia, sarà riaperto il tratto tra il bivio A1 Direttissima e Roncobilaccio in direzione Bologna con attivazione di doppio senso di circolazione lungo la carreggiata nord tra il km 244+000 e il km 250+000. Contestualmente sarà riaperta l’area di servizio Roncobilaccio Est e, a partire dalle 00:00 di mercoledì 2 marzo, sarà rimossa l’esenzione del pedaggio per i tragitti con ingresso a Pian Del Voglio e uscita a Roncobilaccio, attivata il 14 dicembre 2021 per limitare i disagi causati all’utenza. L’attivazione del doppio senso di circolazione, si rende necessaria per consentire l’avanzamento della attività di ammodernamento in corso all’interno delle gallerie del tratto.

Per il traffico pesante – e per tutta la durata dei lavori – viene invece attivata una limitazione per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate, in direzione Nord e per i mezzi fino a 44 tonnellate in direzione Sud.

