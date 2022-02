In recupero dalla stagione precedente, martedì 1° marzo alle ore 21 è la volta di uno dei maggiori raccontatori di storie del teatro italiano: Ascanio Celestini presenta il suo nuovo spettacolo “Museo Pasolini”.

Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le 5 funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizio­ne, conservazione, comunicazione, esposizione. In questo spettacolo Ascanio Celestini si interroga su come potrebbe essere un Museo dedicato a Pier Paolo Pasolini. In una teca potremmo mettere la sua prima poesia: di quei versi resta il ricordo di due parole “rosigno­lo” e “verzura”. È il 1929. Mentre Mussolini firma i Pat­ti Lateranensi, Antonio Gramsci ottiene carta e penna e comincia a scrivere i Quaderni dal Carcere. E così via…

