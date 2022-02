Con numerosi dischi d’oro e di platino in oltre 15 Paesi, reduce dai ripetuti sold-out nei più importanti festival internazionali e dopo quattro anni di assenza, Asaf Avidan torna in concerto in Italia e il 2 marzo, alle 21, sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna. Accompagnato dalla sua band, Asaf Avidan presenterà il suo ultimo album, intitolato ‘Anagnorisis’ e pubblicato l’11 settembre 2020 su etichetta Artist First.

Dopo quasi dieci anni di tour no stop, Asaf Avidan, alla soglia dei quarant’anni, decide di prendersi ‘at least one year off the road’ per riflettere sulla propria carriera artistica e sulla sua vita personale, per godere di momenti di pace, per assaporare l’arte, per riscoprire sé stesso, per vivere diversamente e, di conseguenza, per comporre musica in un modo nuovo…

Biglietti: da 24,00 a 542,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo – On line: teatroduse.it | Vivaticket I Ticketone