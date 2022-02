In virtù dell’evoluzione della campagna vaccinale anticovid l’Azienda USL di Bologna rivede anche le modalità di prenotazione della vaccinazione anticovid. Da lunedì 28 febbraio sarà possibile continuare a prenotare la vaccinazione anticovid attraverso tutti gli sportelli CUP, numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30), CUPWEB (www.cupweb.it), il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute. Saranno invece escluse le farmacie.

Sarà comunque sempre garantito un numero di posti disponibili ad accesso diretto (aggiornati di settimana in settimana) nelle giornate e nelle sedi indicate sul sito www.ausl.bologna.it

VAcinno ! Sabato 26 febbraio open day per i 5-19enni all’hub della Fiera

Sabato 26 febbraio, in Fiera a Bologna, un nuovo open day per facilitare l’accesso ai 5-19enni che non hanno ancora iniziato e/o concluso il ciclo vaccinale primario, così come per i 12-19enni che necessitano del booster. Al padiglione 33 della Fiera, dalle ore 8 alle 19, saranno 400 le dosi complessivamente disponibili per i giovani che potranno accedere all’hub senza alcuna prenotazione.

Ad oggi, la copertura vaccinale di coloro che hanno completato il ciclo primario per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni ha raggiunto il 27% mentre per i 12-19enni è pari all’ 83.5% dei residenti e assistiti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.

Gli open day sono un’ulteriore occasione rivolta ai genitori con ancora qualche dubbio o timore per ricevere risposte e rassicurazioni da professionisti sanitari specializzati nella vaccinazione in età pediatrica.

Si ricorda che per la somministrazione della vaccinazione ai minori è necessaria la presenza di un genitore che abbia con sé il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori provvisto della modulistica occorrente, disponibile al link https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/moduli-per-la-vaccinazione-anti-covid-19