La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, venerdì 25 febbraio, sulla Sp 7 Pratissolo-Felina – per un tratto di circa 16 chilometri compreso tra la fine del centro abitato di Baiso e l’inizio del centro abitato di Felina – si viaggerà con limite di velocità a 50 chilometri all’ora. Il provvedimento si è reso necessario in quanto alcune frane presenti sulle pertinenze di monte e di valle e caratteristiche geometriche del tracciato sono tali da rendere pericolosa la circolazione per i veicoli che procedono a velocità sostenuta.

Da oggi, invece, senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa, nei pressi del bivio per il centro abitato di Camporella in comune di Ventasso, fino al termine di lavori di ripristino di un movimento franoso sulla scarpata di monte che ha ripreso il percorso accentuando la spinta verso valle. Al fine di scongiurare la possibile chiusura della strada, la Provincia ha infatti deciso di intervenire in somma urgenza nell’ambito dell’appalto per gli interventi di pronto intervento Reparto Sud, affidando i lavori al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Consorzio Corma di Castelnovo Monti, Cfc di Reggio e Rcm di Ramiseto.