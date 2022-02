Dopo la forzata interruzione pandemica, riprende vita sabato 26 febbraio (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, uno degli spettacoli più premiati del 2019: When the rain stops falling (Quando la pioggia finirà) del drammaturgo australiano Andrew Bovell, testo rappresentato e acclamato in tutto il mondo. Questa messinscena italiana, prodotta da ERT con Teatro di Roma e TeatroDue, è diretta da Lisa Ferlazzo Natoli (premi ANCT e UBU 2019 per la miglior regia) e vede in scena nove attori fra cui Camilla Semino Favro, vincitrice del premio Maschere del Teatro 2019 come miglior attrice emergente.

Australia, 2039. Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio ormai adulto, che non vede da decenni: «So cosa vuole. Vuole quello che tutti i giovani uomini vogliono dai loro padri. Vuole sapere chi è. Da dove viene. Dove sia il suo posto. E per quanto ci provi non so cosa dirgli». È questo l’inizio apparente, o forse l’epilogo, di una saga familiare che ci porta, vertiginosamente, dal futuro al 1959, alle soglie di un diluvio torrenziale.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti: Euro 22 – 20 – 16 Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it – Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.