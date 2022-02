“Sono sorpreso che il Circolo Legambiente “Chico Mendes” e Circolo Legambiente Comuni Pedemontani Modenesi siano informati tramite i giornali della realizzazione di un ospedale di comunità a Maranello per il distretto e per la parte montana, e che la problematica sulla cementificazione e il consumo del suolo agricolo creino i loro disappunti”. Così il Consigliere Comunale Stefano Ferri, Gruppo Lega Salvini Premier.

“La notizia è nota da un paio di mesi, sebbene il 21/12/2021 nel Consiglio comunale di Maranello l’Amministrazione fosse imbarazzata alla nostra richiesta di Informazioni sull ‘Ospedale di Comunità a Maranello annunciata il giorno prima dal Sindaco di Fiorano in Consiglio Comunale e ripresa dalla stampa locale con i costi di realizzazione il 24/12/2021.

Sono sorpreso che Legambiente si preoccupi per questa opera quando il territorio, vedi tratto Pedemontana da Sassuolo a Maranello, percorso Tiepido direttamente nella vegetazione e zone rurali sono nel degrado più totale e quindi inquinate.

Sono sorpreso che Legambiente non sia visibile e attiva in queste aree del territorio a dispetto di qualche associazione di volontariato che prova a restituire dignità ad un ambiente ormai malsano.

Sono sorpreso che non abbia una visione più ampia sulla cementificazione ma si concentri proprio su quell’area di Gorzano, mentre non si accorga o non menzioni grosse cementificazioni nella area nord di Maranello.

“Per questo – prosegue il Consigliere Comunale Stefano Ferri – chiedo alle associazioni Circolo Legambiente “Chico Mendes” e Circolo Legambiente Comuni Pedemontani Modenesi di essere più presenti sul territorio che urla l’inquinamento ogni giorno ed è ben visibile dalle foto che qualche associazione di volontariato pubblica sui social raccogliendo rifiuti di ogni genere.

Sarebbe interessante condividere le perplessità delle associazioni di Legambiente in commissioni aperte o incontri dedicati, così le problematiche di natura ambientale possono essere affrontate e discusse da chi realmente vive il territorio e vede le reali fragilità.

In attesa di incontrare le associazioni di Legambiente direttamente sui territori in degrado, ringrazio io dello spazio dedicato alla replica e invio i miei cordiali saluti”, conclude Stefano Ferri, Gruppo Lega Salvini Premier.