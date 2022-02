Uno ha curato l’inserzione e i contatti con l’acquirente, che correvano telefonicamente, l’altro invece ha incassato l’importo accreditato sulla sua postepay relativo all’acquisto online di una maglia e due paia di scarpe che però non sono mai stati spediti. I due truffatori pugliesi sono però stati identificati dai carabinieri della Tenenza di Scandiano a cui la vittima, una 25enne commessa scandianese, si è rivolta denunciando il raggiro.

Con l’accusa di truffa in concorso i Carabinieri della tenenza di Scandiano hanno quindi denunciato alla Procura reggiana un 30enne e il complice 37enne residenti nel barese. La vittima, lo scorso dicembre, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce trovando quanto di suo gradimento, ovvero una maglia e due paia di scarpe. Ha quindi versato il corrispettivo richiesto per la vendita, ovvero 130 euro, tramite bonifico per poi scoprire di essere raggirata allorquando non ha ricevuto quanto acquistato. Non ricevendo nulla ha infatti cercato di contattare invano il venditore che non gli ha più risposto.

A questo punto la donna si è presentata ai carabinieri della tenenza di Scandiano formalizzando la denuncia per truffa. I militari scandianesi hanno indirizzato le attenzioni investigative sugli odierni indagati, nei cui confronti sono stati acquisiti una serie di elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi sono stati quindi denunciati. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.