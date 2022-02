Ieri mattina, nel corso di un controllo, la Polizia di Stato di Modena ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino straniero di 39 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. L’uomo deve espiare una pena residua di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività di pattugliamento autostradale sulla tratta A1, la Polizia Stradale ha fermato per un controllo un’autovettura con targa estera e con a bordo due cittadini stranieri. Insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti, gli agenti hanno effettuato approfonditi accertamenti investigativi. Condotti in caserma per l’identificazione, il passeggero di anni 43 è stato arrestato perché trovato in possesso di documento di identità falso oltre ad essere denunciato in stato di libertà per false generalità e ingresso e permanenza illegale sul territorio nazionale. Il conducente di anni 39 è stato denunciato per ingresso e permanenza illegale sul territorio nazionale e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.