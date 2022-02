A seguito di un sopralluogo effettuato ieri da personale Anas, è stato rilevato un ammaloramento delle strutture portanti di un ponticello presente in località Casoletta, appena a monte della Pinetina di Vezzano e in corrispondenza della locale “casa di caccia”.

Anas ha disposto un breve tratto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che però sia nella serata di ieri che questa mattina ha causato lunghe code, che hanno coinvolto soprattutto i pendolari in fase di trasferimento dall’appennino alla città e viceversa. Spiega il Presidente dell’Unione Appennino e Sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi: “Questa mattina abbiamo contattato Anas, concordando che negli orari di punta della mattina e sotto sera, il traffico venga regolato da movieri, così da snellire le colonne: l’impianto semaforico temporizzato infatti ha fatto sì che alla sera ci fossero lunghe code da Vezzano a salire, mentre nell’altro senso non c’era alcun incolonnamento, mentre questa mattina le code erano ovviamente a scendere con pochi rallentamenti per chi invece doveva salire verso la montagna. L’intervento per consolidare il breve ponte su cui sono stati rilevati i problemi si concluderà secondo il cronoprogramma di Anas nel giro di pochi giorni”.