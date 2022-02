Presentato nei giorni scorsi a Bologna, in occasione del primo appuntamento, il progetto Bring the Change 2022, programma di formazione cinematografica che si rivolge agli istituti superiori, per stimolare con un approccio multimediale una riflessione critica sulla realtà, che possa dare origine a una società più inclusiva.

Quest’anno sono coinvolte direttamente nel progetto tre classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Bologna ed è stato inoltre preparato un catalogo di film con attività didattiche abbinate, che può essere utilizzato anche da altre scuole superiori. Il catalogo è scaricabile on line sul sito www.biografilm.it.

In un periodo in cui l’accesso a esperienze formative esterne è stato limitato dalla pandemia, Bring the Change punta a stimolare lo sviluppo di un pensiero critico e ad ampliare lo sguardo sul mondo contemporaneo da parte degli e delle adolescenti, attraverso un percorso di scoperta, appropriazione e utilizzo del linguaggio documentario. Il cinema diventa quindi uno strumento per interpretare la realtà senza stereotipi e pregiudizi, e in senso lato un punto di partenza per poter contribuire in prima persona a una società più inclusiva.

Dopo il progetto pilota del 2021, quest’anno Bring the Change è realizzato dall’Associazione SMK Videofactory (attiva dal 2009 nel campo della produzione e della distribuzione di cinema documentario) in collaborazione con Biografilm Festival, con l’importante coinvolgimento dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Bologna che ne gestisce la parte didattica e logistica tramite la Biblioteca scolastica “Fuori Catalogo”. Collaborano inoltre il Terra Di Tutti Film Festival (festival di cinema sociale fondato a Bologna nel 2007 da COSPE e WeWorld), la Cooperativa Sociale Arca di Noè e ZaLab. La realizzazione si deve al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e al sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia nel quadro del programma culturale (S)punti di Vista.

Il progetto prevede il coinvolgimento, in presenza, di tre classi di quarta superiore dell’Istituto d’Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Bologna, per un totale di circa 70 studenti. Sono inserite nel laboratorio di videomaking partecipativo un gruppo di persone con disabilità coinvolte in progetti della Cooperativa Sociale Arca di Noè.

Bring The Change 2022 propone un percorso integrato diviso in 4 moduli: conoscenza del linguaggio e delle tecniche di narrazione del film documentario, utilizzo della pratica di video making partecipativo, coinvolgimento in prima persona come giovane giuria alla 18a edizione di Biografilm Festival e masterclass sul cinema sociale. Tutte le attività si svolgeranno tra febbraio e ottobre 2022: le classi coinvolte discuteranno dopo la visione di cinque film documentari internazionali, si confronteranno con registe e registi (tra i quali Pierfrancesco Li Donni, Joris Postema e Els van Driel), realizzeranno dei video spot a tema “inclusività” che verranno proiettati a Biografilm Festival a giugno e a Terra di Tutti Film Festival a ottobre, formeranno una delle giurie giovani della 18a edizione di Biografilm Festival.

I cinque documentari proposti sono: l’italiano LA NOSTRA STRADA di Pierfrancesco Li Donni (premio della giuria al Concorso Biografilm Italia 2020), lo statunitense LIFE ANIMATED di Roger Ross Williams, la coproduzione anglostatunitense MATANGI/MAYA/M.I.A. di Steve Loveridge, e gli olandesi SHADOW GAME di Eefje Blankevoort e Els van Driel e STOP FILMING US! di Joris Postema.

Le informazioni sui documentari che compongono il primo modulo, con gli approfondimenti e le attività didattiche a essi collegate, sono raccolte in un catalogo, disponibile online sul sito del festival al link www.biografilm.it/2022/progetti-educativi/bring-the-change/ che potrà essere utilizzato anche da altre scuole interessate ad essere coinvolte nel progetto.