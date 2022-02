Martedì 1 marzo, alle ore 21 al teatro De Andrè di Casalgrande va in scena lo spettacolo comico Non si è più sicuri di niente! di e con Andrea Ferrari. Il titolo nasce dai mirabolanti eventi scaturiti e causati dalla pandemia da Covid-19 che ha portato ad un radicale cambiamento della vita di ciascuno. I temi trattati, tutti in chiave comica, saranno la vita, la morte, le vaccinazioni, le quotidianità e i comportamenti delle persone, il tutto condito da momenti musicali e caratterizzazioni in vernacolo emiliano-romagnolo vero fulcro della comunicazione popolare e di fusione con il pubblico che diventerà il vero protagonista della serata.

L’evento è organizzato dal Teatro De Andrè. L’ingresso è di 10 euro. Per info e

prenotazioni: 0522.1880040 – 334.2555352.