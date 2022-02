Sul palco del Teatro Spazio Reno alle ore 21 andrà in scena Mattia e il Nonno, a cura di Factory Compagnia Transadriatica, con Ippolito Chiarello e la regia di Tonio De Nitto. Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino.

In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

Biglietti: Bambini e over 65 €5,00 – Adulti €8,00 – Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni: Teatro Spazio Reno -tel. 051.722700 – teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso: Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247 – biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it

Casa della Cultura Italo Calvino – tel. 342.8857347 – casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it