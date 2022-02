Cielo inizialmente poco nuvoloso per velature. Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata per nubi stratificate. Assenza di piogge. Formazioni di foschie o nebbie in banchi al primo mattino sulle aree di pianura adiacenti al Po in rapido sollevamento. Temperature minime attorno a 1 grado sulle pianure e 3/5 gradi sul settore costiero. Valori lievemente inferiori in aree extraurbane con possibilità di deboli e locali gelate. Massime comprese tra 12 e 13 gradi. Venti deboli variabili sulla pianura; deboli, prevalentemente sud-occidentali, lungo i rilievi. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)