Nel giorno della festa di carnevale a scuola si sono presentati a sorpresa, in maschera, all’ingresso dell’ospedale “Magati”. Sono i bambini e le insegnanti della sezione “Lupetti Rossi” della Scuola dell’infanzia San Giuseppe di Scandiano.

Scopo della visita in ospedale, con effetto sorpresa, era quello di dire dal vivo e in coro il loro “Grazie” agli operatori sanitari per tutto l’importante lavoro svolto durante la Pandemia. I bambini hanno regalato un bellissimo e colorato poster realizzato da loro stessi durante le ore scolastiche per ringraziare gli operatori dell’Ospedale.

Un bel momento inaspettato che s’è svolto alla presenza della Direzione medica ospedaliera e di Distretto di Scandiano.