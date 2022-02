È stata ultimata in questi giorni l’opera di riqualificazione delle pensiline presso le fermate del trasporto pubblico su tutto il territorio comunale. Si conclude così un importante intervento di messa in sicurezza delle aree dedicate all’attesa dei mezzi, che in questi cinque anni ha visto l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone completare il rinnovamento e l’ampliamento di tutte e cinque le pensiline presenti sul territorio castelnovese, con l’aggiunta di un’ulteriore fermata di autobus dotata di pensilina, per un investimento complessivo di 60mila euro.

“Un intervento atteso che garantisce a chi utilizza i mezzi pubblici spazi più adeguati, più confortevoli ed anche maggiore sicurezza – lo definisce Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo –. È una grande soddisfazione essere riusciti a completare l’adeguamento di tutte le pensiline entro la fine del nostro mandato. Insieme ad altri provvedimenti, queste pensiline sono il segnale tangibile della nostra volontà politica di farsi promotori di una mobilità più sostenibile”.