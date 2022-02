Questa settimana la classe 4B del Liceo Classico e Linguistico Muratori-San Carlo di Modena sta incontrando diverse associazioni – Officina Windsor Park, il Centro Giovanile Happen e il sindacato Cgil – sotto la guida del Coordinamento modenese di “Libera-associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e nell’ambito del Progetto “LegalMente: insieme sul territorio per la promozione della legalità” realizzato dal Comune di Modena e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per offrire alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di un’esperienza nuova, vissuta in contesti particolari del territorio, cogliendo le opportunità offerte dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto), ex alternanza scuola-lavoro. Ad avviare il percorso, volto a rafforzare la cultura della legalità e a promuovere senso civico nelle nuove generazioni, il 21 febbraio è andato anche l’assessore alla Legalità Andrea Bosi.

Dopo una fase di formazione da parte di Libera sulla presenza e sulle caratteristiche del crimine organizzato sul nostro territorio, i ragazzi del liceo possono toccare con mano le attività delle associazioni del territorio e meglio comprenderne l’importanza, insieme a quella delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori che attuano forme di cittadinanza attiva e tutela dei diritti, togliendo spazio alla criminalità organizzata.

Potranno così vedere il lavoro quotidiano del sindacato per la difesa del lavoro legale e dignitoso, l’attività di chi si adopera per migliorare la cultura e la condizione sociale di un quartiere, il lavoro per offrire ai giovani occasioni di valorizzazione e protagonismo, in un alveo di legalità e corretto rapporto con le istituzioni.

Il percorso, voluto e avviato dalla professoressa Maria Lorena Alvino con il supporto e la collaborazione del Consiglio di Classe della 4B, prevede 30 ore di attività individuali e di gruppo, da svolgere sia nelle sedi dei soggetti coinvolti, sia nell’extrascuola . Si concluderà nella mattinata di sabato 26 febbraio (ore 9-12.30) nel salone Corassori della Cgil di Modena (piazza Cittadella,36), con il rendiconto del lavoro svolto.

L’iniziativa, aperta dal saluto e da un intervento dell’assessore Andrea Bosi è sostenuta dall’assessorato alla Legalità del Comune di Modena, prevede la presentazione degli studenti di 4B del loro lavoro settimanale.