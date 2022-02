«Teniamo l’attesa come una lanterna accesa, come un tempo buono per ritrovarci intorno alle storie. Mentre le raccontiamo, le storie ci stanno ad ascoltare. Attendiamo e come Sherazade mentre raccontiamo ci allunghiamo la vita. Giochiamo a immaginare, moltiplichiamo lo spazio per correre oltre i confini di ogni casa»:

Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce l’edizione 2022 della Notte dei Racconti, consueto e partecipatissimo appuntamento – che ogni anno prelude alla storica manifestazione Reggionarra – in programma venerdì 25 febbraio alle ore 21 simultaneamente in diversi luoghi d’Italia e del mondo, tra cui la Casa delle Storie di Reggio Emilia. Qui il clarinetto di Gaetano Nenna e la fisarmonica di Lorenzo Munari dialogheranno con Monica Morini e Bernardino Bonzani, che presenteranno «storie e fiabe ispirate ad autori come Singer, Saki e Olga Tokarczuk, che attraversano lo sguardo dell’attesa».

Consigliato dagli 8 ai 108 anni.

Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al numero 351 5482101 indicando nome, cognome numero di telefono per ogni spettatore.

La Casa delle Storie si trova in via Beretti 24 a Reggio Emilia.

Info sulla Notte dei Racconti 2022: https://www.reggionarra.it/notte-dei-racconti-serata/.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.