“Don Erio Bertolotti è stato un vero padre spirituale per i Sassolesi e per tutti coloro che in lui hanno sempre trovato una guida, un confessore, un uomo di fede che con il suo essere e la sua opera tesa all’ascolto e all’aiuto del prossimo non ci abbandonerà mai. Immaginiamo Don Erio nel regno dei cieli, insieme a Don Alfonso Ugolini, per la cui beatificazione ha tanto pregato. Con la scomparsa di Don Erio a pochi giorni da quella di Don Tullio, la parrocchia sassolese perde due riferimenti e figure importantissime che, come tali, rimarranno sempre con noi, a conforto ed in ascolto della nostra anima e dei nostri cuori”.

Claudia Severi – Consigliere comunale Forza Italia