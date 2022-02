Uno dei servizi particolarmente apprezzati da parte dei cittadini fioranesi è quello della Farmacia Comunale, sita a Spezzano in Piazza Falcone e Borsellino. A fronte di un periodo tanto complesso com’è stato (e come continua ad essere) quello della lotta al Covid, Norma, Paola, Federica e Giulia non si sono perse d’animo.

“È stato difficile – dice Federica – gestire la paura delle persone. Abbiamo fatto anche un po’ da dottoresse, data la grande affluenza presso i medici di base”. “Nonostante la novità della ricetta elettronica – continua Giulia – che ha accelerato alcuni procedimenti, in certi periodi ci siamo sentite spaesate a causa della difficile reperibilità, di certe informazioni, riguardo la gestione di quarantene, tamponi e dei casi particolari. Le indicazioni purtroppo sono arrivate un po’ a singhiozzo”.

“Non è stato semplice – afferma Norma – trovare igienizzanti e mascherine in alcuni momenti, ma non ci siamo mai perse d’animo. Siamo soddisfatte del nostro lavoro, anche prima del Covid. Basti pensare che hanno aperto due nuove farmacie private qui vicino, ma non ne abbiamo risentito molto, a livello di mole di clienti. Anzi! L’arrivo di Federica e Giulia, le due giovani farmaciste che da pochi anni sono nel nostro staff, ci ha molto aiutate”. “Ho lavorato anche presso una farmacia privata – conclude Federica – prima di iniziare nella Farmacia Comunale, nel 2017, e devo dire che il rapporto umano che ho instaurato qui mi ha davvero colpito, ed è uno dei motivi che mi fa lavorare con più passione”.