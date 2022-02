Il 16 febbraio scorso la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione ad un ordine di carcerazione, una donna nigeriana ricercata perché destinataria di condanna ad oltre 8 anni di carcere per reati inerenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il favoreggiamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù commessi nel territorio di Reggio Emilia e Modena.

La donna, in particolare, è stata rintracciata dagli uomini della Squadra Mobile a Fabbrico, paese dove la ricercata aveva trovato un lavoro come badante. La donna, appresa la notizia della condanna in suo danno, aveva lasciato precipitosamente il luogo di lavoro ed è stata rintracciata grazie alla conoscenza del territorio degli investigatori della Questura che hanno trovato la donna mentre, a bordo di una bicicletta, stava vagando per il paese.