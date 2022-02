Si svolgerà domenica prossima, 27 febbraio presso la Piscina Comunale di Sassuolo, la settima edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 23 società provenienti da tutta l’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige, dal Veneto, dalla Lombardia e dal Piemonte. Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per Società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2019-20, sono 356 per un totale di 1028 prove gara, numeri purtroppo condizionati dai protocolli anti Covid che ancora impediscono di avere manifestazioni sportive a piena capienza degli impianti ma testimoniano la grande voglia di ripartire e tornare a fare sport insieme agli altri e che il Trofeo Città di Sassuolo è diventato un appuntamento di riferimento per il nuoto regionale e non solo.

La manifestazione, a carattere interregionale, si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata della manifestazione, sarà a disposizione una vasca (12×6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degli atleti.

La gestione della manifestazione sarà a cura della Società Team Nuoto Modena A.S.D. con la condivisione delle ASD Nuoto Club Sassuolo, Olimpia Vignola e Pentathlon Modena, il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sassuolo e il supporto di Nuova Sportiva gestore dell’impianto.

Le categorie in gara saranno: Ragazzi Femmine (anno di nascita 2008 – 2009), Maschi (anno di nascita 2006-2007-2008); Assoluti Femmine (anno di nascita 2007 e precedenti), Maschi (anno di nascita 2005 e precedenti).

Il programma prevede le seguenti gare:

200 FA – 400 MX – 50 DO – 50 RA – 100 RA -100 DO – 200 DO – 200 SL – 200 MX – 100 SL -200 RA – 50 FA – 100 FA – 400 SL – 50 SL – 100 MX – 800 SL – 1500 SL

Per l’assegnazione del 7° Trofeo Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, considerando i punteggi di tutte le gare di tutte le Categorie.

Verrà inoltre assegnato il Trofeo Zazzarini Orestina in memoria della recente scomparsa della colonna portante del Nuoto Club Sassuolo alla squadra vincitrice della categoria Ragazzi